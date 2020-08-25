Инфекционные больницы Кубани оснастили оборудованием для борьбы с коронавирусом

Госпитали Краснодарского края получили новое оборудование в рамках реализации мер по борьбе с коронавирусом.

"В 18 медицинских организаций поставлено 672 прикроватных монитора. С их помощью врачи могут непрерывно наблюдать за состоянием пациентов", - поделились в министерстве здравоохранения Краснодарского края, пишут "Кубанские новости".

Инфекционные больницы также получили 1200 инфузоматов, которые применяются для непрерывного и эпизодического введения точных дозировок лекарственных препаратов, лабораторное оборудование для проведения тестов на коронавирус, гематологические анализаторы.

"Всего в крае осуществляет прием пациентов с новой инфекцией 21 госпиталь", - рассказали в ведомстве.

На приобретение техники направлено более 400 млн рублей из федерального бюджета.