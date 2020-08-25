В Минздраве Казахстана объяснили, могут ли школы вновь закрыться на карантин

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният назвала условие, при котором школы вновь будут закрывать на карантин осенью.

"Если у детей будет температура, или недомогание, или какие-то признаки ОРВИ, таких детей будут отстранять от школы", - приводит ее слова Sputnik Казахстан.

"При подъеме заболеваемости эти учебные организации будут закрыты на карантин", - отметила вице-министр. Она уточнила, что вопрос о закрытии будут решать санитарные врачи.

Ажар Гиният заверила, что в школах будут соблюдать все санитарные меры, будут следить за состоянием учащихся.

С начала учебного года школьники и студенты Казахстана начнут обучение в дистанционном режиме. Однако ученики младших классов и учащиеся отдаленных сельских школ смогут посещать учебные заведения.