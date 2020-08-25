Привезенные из Сирии дети переданы родственникам в Карачаево-Черкесии

Двое детей, возвращенных из Сирии в России, прибыли в Карачаево-Черкесию, их забрали родственники. Об этом рассказала детский омбудсмен республики Наталья Бондаренко.

"Я навещала их, состояние детей очень хорошее", - цитирует ее ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка пояснила, что дети пройдут полное обследование, затем специалисты разработают дорожную карту для их реабилитации и социализации.

Бондаренко уточнила, что оба ребенка - дошкольники, но в детский сад они пока пойти не смогут, поскольку не владеют языком. "Им сначала необходимо пройти адаптацию", - указала омбудсмен.