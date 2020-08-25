Главная » Новости

Привезенные из Сирии дети переданы родственникам в Карачаево-Черкесии

(с) сайт детского омбудсмена России
(с) сайт детского омбудсмена России

Двое детей, возвращенных из Сирии в России, прибыли в Карачаево-Черкесию, их забрали родственники. Об этом рассказала детский омбудсмен республики Наталья Бондаренко.

"Я навещала их, состояние детей очень хорошее", - цитирует ее ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка пояснила, что дети пройдут полное обследование, затем специалисты разработают дорожную карту для их реабилитации и социализации.

Бондаренко уточнила, что оба ребенка - дошкольники, но в детский сад они пока пойти не смогут, поскольку не владеют языком. "Им сначала необходимо пройти адаптацию", - указала омбудсмен.

1020 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!