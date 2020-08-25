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В одном из сел в Абхазии ввели карантин

В одном из сел в Абхазии ввели карантин

После смерти жителя села Лабра с подтвержденным диагнозом коронавирус в селе был введен карантин.

Решение о введение карантина в Лабре на 14 дней приняли Минздрав Абхазии и СЭС. В селе за последнее время были выявлены пять случаев заболевания. Умершему было 54 года, он обратился к врачам только на 14-й день болезни, при этом заболевание у него протекало тяжело, пишет Sputnik Абхазия.

Всего в Абхазии на 24 августа инфицированы 247 человек, из них 101 выздоровел.

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Вестник Кавказа

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