Осы покусали 16 детей в немецкой школе

Шестнадцать детей пострадали в результате нападения ос на школьную детскую площадку в городе Люденшайд на западе Германии, сообщили немецкие СМИ.

Сегодня утром ученики средней школы Адольфа Райхвайна пожаловались на осиные укусы во время перемены, после чего администрация школы обратилась в службу экстренной помощи.

Представитель пожарной охраны сообщил, что все пострадавшие ученики были в возрасте от 12 до 15 лет. При этом 13 детей были доставлены в местные больницы, включая одного ученика, который остается под наблюдением медиков из-за аллергии на пчел.

Почему напали осы, пока неизвестно. После инцидента детскую площадку закрыли, чтобы обнаружить и убрать осиное гнездо.

Школа, в которой учится около 1200 детей, отправила всех учеников домой в 13:00 по местному времени, пишет Deutsche Welle.