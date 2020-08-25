Суд по делу экс-министра финансов Армении перенесли

Заседание суда, рассматривающего дело экс-министра финансов и бывшего главы Комитета по госдоходам Армении Гагика Хачатряна, отложено. Об этом написал в Facebook его адвокат Ерем Саркисян.

"Хачатрян выразил желание присутствовать на судебном заседании, но по состоянию здоровья не смог явиться сегодня, поэтому мы подали ходатайство с просьбой перенести заседание на один день, чтобы он смог принять участие", - цитирует его "Новости-Армения".

Слушания пройдут завтра в 12:00, в суде общей юрисдикции Еревана, добавил защитник.

Напомним, Хачатряну предъявлены обвинения в присвоении, растрате в особо крупных размерах и ее организации, пособничестве в отмывании денег в особо крупных размерах, злоупотреблении должностным положением, получении взятки в особо крупных размерах и подделке документов. В общей сложности он нанес ущерб государству на 20 млрд драмов (около $41 млн).