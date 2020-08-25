В Чечне от гриппа вакцинируют больше половины населения

В Минздраве Чечни сообщили, что прививочная кампания против гриппа стартует в республике в сентябре и охватит 60% населения.

"В Чеченской Республике в сентябре стартует прививочная кампания против гриппа, в этом году планируется охватить 60% населения республики. Для удобства жителей республики будут развернуты мобильные пункты вакцинирования в торговых центрах, парках и скверах со строгим соблюдением противоэпидемиологических мер. Также вакцинацию против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства или регистрации", - сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

В настоящее время в Чечне проводится плановая диспансеризация. Выездную диспансеризацию взрослого и детского населения будут проводить каждые выходные во всех горных и труднодоступных районах Чечни.