Названы виды животных, которые могут заболеть коронавирусом

Ученые выяснили, что чем больше аминокислотная последовательность АПФ2, которая у человека служит рецептором Covid-19, у животных схожа с человеческой, тем больший риск заболеть имеют эти животные.

Биологи разделили по этому признаку животных на пять групп. В группу самого высокого риска попали 18 видов приматов, включая человека и узконосых обезьян. Во второй оказались грызуны, морские животные, олени и лемуры. В третью - кошки и домашний скот. Низкая вероятность заболеть отмечается у свиней, собак, лошадей. В пятую группу вошли рептилии, сумчатые, птицы и земноводные, пишет Naked Science.

Исследователи установили, что примерно 40% видов, потенциально восприимчивых к коронавирусу, находятся под угрозой исчезновения.