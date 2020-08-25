В Совете Федерации объяснили обнаруженные Счетной палатой ошибки с начислением пенсий
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что ошибки при начислении пенсий, обнаруженные Счетной палатой, являются рядовыми рабочими недочетами.
"То, что они увидели ошибки, задвоения", - приводит его слова РБК.
"Если там нет злого умысла", "это все рабочие вещи", которые необходимо "устранять и заниматься этим делом специалистам", указал сенатор. "Ничего удивительного в итогах проверки" и "ничего неустранимого", по мнению Рязанского, нет.
Введение неверных данных вполне допустимо, считает он. Важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда откликались на жалобы и устраняли нарушения в короткий срок, заключил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
Ранее Счетная палата сообщила, что обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР, из-за которых некоторые люди недополучали пенсии.
Вестник Кавказа
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