Все посольства Грузии приспустили флаги в знак траура по погибшим в Шатили

Флаг Грузии приспущен в дипломатических представительствах страны по всему миру в знак траура по погибшим в ДТП в Шатили.

"Постановлением правительства Грузии 25 августа 2020 года объявлено днем траура. Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ДТП", - заявили в МИД Грузии. В пресс-службе добавили, что на всех административных зданиях по всей Грузии приспущены флаги, посольства страны присоединились к скорби, пишет Sputnik Грузия.

На дороге в Шатили в воскресенье в смертельном ДТП погибли 17 человек, микроавтобус с туристами упал с 80-метровой высоты. Трое выживших в тяжелом состоянии помещены в Первую университетскую клинику в Тбилиси.