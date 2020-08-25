Мошенница обобрала "очередников" на жилье в Нур-Султане

В Нур-Султане задержана мошенница, обманывавшая очередников на госжилье. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

Входя в доверие к людям, стоящим в очереди на жилье по государственной программе, 34-летняя женщина обещала помочь им в продвижении. Взамен она брала от 2 до 3 млн тенге (около $5-7 тыс). "Слух о предприимчивой гражданке, якобы имеющей обширные связи в госучреждениях и банках, быстро распространился среди знакомых. В результате обманутые граждане, не подозревая обмана, лишились своих кровных", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

В общей сложности мошеннице удалось обмануть девять человек. Сейчас она водворена в следственный изолятор департамента, правоохранители проверяют ее на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Казахстана.

Идет расследование по ст.190 Уголовного кодекса "Мошенничество". Подозреваемой грозит крупный денежный штраф или лишение свободы до 10 лет.