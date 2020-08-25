На Кубани обнаружили миллионные хищения электроэнергии

Специалисты филиала "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с начала года выявили в крае 36 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Анапского, Новороссийского, Геленджикского, Крымского и Абинского районов Краснодарского края на сумму порядка 15 млн рублей.

Действия нарушителей попадают под статью 7.19 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф для физических лиц от 10 до 15 тыс рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс рублей или дисквалификацию на срок до двух лет, а для юридических лиц – от 100 до 200 тыс рублей. Кроме того, в отношении подобных нарушителей составляется акт о безучетном либо бездоговорном потреблении электроэнергии и производится расчет незаконно израсходованного ресурса по повышенному нормативу. Таким образом, незаконные действия правонарушителей зачастую приводят не к ожидаемой выгоде, а к значительным тратам, - передает "АиФ-Юг".

По всем фактам хищения составлены акты о незаконном потреблении электроэнергии, они направлены в правоохранительные органы для вынесения решения о привлечении нарушителей к административной ответственности. В настоящий момент оплачено и включено в полезный отпуск 19 таких потребителей, - сообщили в компании.