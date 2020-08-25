Главный инфекционист Минздрава РФ объяснил случаи повторного заражения COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что повторно заразиться коронавирусом можно, однако такие случаи крайне редки.

Это связано с индивидуальными особенностями иммунной системы человека, пояснил он. "При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего", - приводит слова Чуланова "Интерфакс".

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол 24 августа сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. О его первой госпитализации стало известно в конце мая.

Газета The New York Times также 24 августа написала, что ученые Университета Гонконга подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом. По их данным, 33-летний мужчина заразился через четыре с половиной месяца после первого заражения. Генетический анализ показал, что речь идет о разных модификациях COVID-19.