Роскачество: приготовленные помидоры могут быть полезнее свежих

Помидоры полезны в любом виде, и в свежем, и в приготовленном. При этом термически обработанные томаты полезнее из-за ликопина, обладающего высокой антиоксидантной активностью. Термообработка увеличивает биодоступность ликопина, пояснили в Роскачестве.

Ликопин - растительный пигмент, который помогает снизить риск повреждения органов и тканей организма свободными радикалами. Он содержится во многих красно-оранжевых частях растений, но больше всего его в томатах. "Поскольку при термической обработке его биодоступность увеличивается, не только жареные, а в принципе термически обработанные томаты (тушеные, запеченные, приготовленные на гриле) в рационе очень полезны. Чтобы увеличить биодоступность ликопина, можно также пюрировать томаты", - поделилась диетолог Нагима Семчукова, пишет "Доктор Питер".

Диета, богатая ликопином, поможет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить риск развития некоторых видов рака.