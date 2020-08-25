К 2023 году в Чечне возведут 40 новых школ

К 2023 году в Чечне построят 40 новых школ для ликвидации трехсменного обучения, - сообщил сегодня на совещании в правительстве министр образования региона Идрис Байсултанов.

"В проект государственной программы Российской Федерации "Развитие СКФО на период до 2025 года" включено мероприятие по строительству в Чечне двух школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья на 396 мест, на строительство которых в этом году планируется выделить из федерального бюджета 600 млн рублей. Всего в период 2020-2022 годов в республике планируется построить 40 общеобразовательных организаций на 26 640 мест и две школы-интерната на 396 мест, в том числе 27 школ на 19 440 мест в рамках федерального проекта "Современная школа", - рассказал глава ведомства, передает ТАСС.

К началу нового учебного года в республике готовы 488 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а численность обучающихся в третью смену уменьшилась за счет строительства и ввода министерством образования и науки Чечни в эксплуатацию в 2019-2020 годах 15 школ на 6 940 мест, а также строительства и ввода в эксплуатацию министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона пяти школ и одного учебного корпуса на 2 840 мест, - добавил Байсултанов.

Напомним, задача ликвидации трехсменного обучения - одна из актуальных в сфере образования для республики: сейчас занятия в три смены проводят 73 школы, в 2019 году их было 85, а общее число чеченских школьников в новом учебном году составит почти 300 тыс человек - на 8,5 тыс человек больше, чем в прошедшем 2019 году.