Госдума заявила о законном праве крымчан на воду из Днепра

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу и готов отстаивать его в международных инстанциях.

"Крымчане имеют полное и законное право на получение днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Не исключено, что нам потребуется отстаивать это право в международных инстанциях, но шантажировать и спекулировать украинским властям на вопросе поставок воды никто не позволит", - сказал Козенко.

По словам парламентария, полуостров в вопросах водоснабжения должен рассчитывать исключительно на собственные силы и не брать в расчет возможное возобновление поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.

"У России есть все ресурсные возможности и объективный план на ближайшие пять-семь лет", - приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что "если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится", Киев может дать воду "украинцам, живущим в Крыму", но не военным и предприятиям.