Шойгу начал визит в Азербайджан

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу начал рабочую поездку в Азербайджан, об этом рассказали в ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Баку, где примет участие в церемонии торжественного открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр - 2020", - цитирует сообщение ТАСС.

В нем говорится также, что российский министр в ходе визита встретится с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, его примет президент АР Ильхам Алиев.

Напомним, международный конкурс "Кубок моря" устраивается уже в шестой раз, Азербайджан принимает турнир в четвертый раз. Российская команда в этом году выступит на малом артиллерийском корабле "Махачкала" Каспийской флотилии.