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Ильхам Алиев наградил Анатолия Торкунова орденом "Достлуг"

Ильхам Алиев наградил Анатолия Торкунова орденом &quot;Достлуг&quot;

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом "Достлуг".

"За особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области образования наградить Анатолия Васильевича Торкунова орденом "Достлуг"", - отмечается в распоряжении, подписанном главой государства.

Также Ильхам Алиев поздравил ректора МГИМО с 70-летием. "Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в обращении президента Азербайджана.

"На протяжении длительного времени Вы с большим успехом возглавляете Московский государственный институт международных отношений. Благодаря Вашим усилиям МГИМО по праву считается одним из самых авторитетных и престижных учебных заведений мирового значения", - подчеркнул Ильхам Алиев.

"Как крупный ученый, педагог и талантливый организатор, Вы вносите неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных государственных и общественных деятелей, дипломатов, журналистов, правоведов, достойно представляющих свои страны на международной арене", - отмечается в поздравлении президента Азербайджана.

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