Сочи оказался лидером программы кешбэка на отдых в России

Первые три дня действия программы частичной компенсации за покупку туров по России показали, что наибольшей популярностью пользуются туры в Сочи и Крым.

АТОР проанализировала данные ведущих туроператоров. По данным "Библио-Глобуса", на Сочи приходится больше половины бронирований, а Крым занимает второе место. Туроператор АЛЕАН сообщил, что туры на Кубань забронировали 38% клиентов, а в Крым - 14%, третье место занимают туры в Кавказские Минеральные Воды.

Туроператоры "Интурист", "Дельфин", TUI Россия, Space Trave, "Русский Экспресс" также отметили, что Сочи является лидером по бронированию, пишут "Кубанские новости".

Чтобы получить компенсацию, нужно купить туры в определенные регионы России стоимость не меньше 25 тыс рублей и продолжительностью не короче недели. Около 70% всех приобретаемых туров по акции приходится на туры с заездом с 1 октября.