Власти Кубани приняли решение эвакуировать туристов из зон пожаров
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил эвакуировать туристов из районов черноморского побережья, где накануне загорелись леса.
"Держу ситуацию на личном контроле, проговорил с главами пострадавших муниципалитетов. Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс-Юг".
Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, к тому же в крае установлен 5 класс пожароопасности. Все силы и средства брошены на ликвидацию огня, работает авиация, также ждем усиления из федерального центра, - отметил глава региона.
Сейчас главная задача властей - максимально быстро справиться с огнем, дальше будут устанавливаться причины его возникновения, - добавил он.
Напомним, наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где лесной пожар оказался между двух населенных пунктов - Большой Утриш и Малый Утриш. Решением исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС, из района уже эвакуировано около тысячи туристов.
Вестник Кавказа
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