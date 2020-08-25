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В Адыгее нашли склад боеприпасов времен войны

Фото МВД по Адыгее
Фото МВД по Адыгее

Жители Майкопского района Адыгеи в одном из лесных массивов нашли предметы, напоминающие боеприпасы, - сообщили в отделе МВД России по району.

Для проверки на место прибыли оперативники уголовного розыска, которые обнаружили в ходе обследования местности схрон, в котором находилось четыре деревянных ящика. Как выяснилось позднее, в них хранилось 6 тыс патронов иностранного производства времен Великой Отечественной войны, - передает "АиФ-Адыгея".

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Адыгее.

По факту опасной находки проводится проверка.

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