Добровольцев для новых исследований "Спутник V" начнут набирать на следующей неделе

Набор добровольцев на новые, пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется на следующей неделе, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, ведомство получило все необходимые документы, которые ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подали для получения разрешения на проведение третьего (пострегистрационного) этапа исследования вакцины.

"Я думаю, что на следующей неделе уже непосредственно начнется набор пациентов. Это параллельно пойдет уже с применением [вакцины] в клинической практике", - цитирует Мурашко ТАСС.

Министр добавил, что многие зарубежные страны проявили заинтересованность в российской вакцине, в том числе их привлекает возможность производства препарата на своей территории.