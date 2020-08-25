В Роспотребнадзоре рассказали, каким должен быть правильный школьный портфель

Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 г для учащихся начальных классов и не более 1 кг для учеников средних и старших классов, заявили в Роспотребнадзоре.

Из-за множества появившихся обучающих программ школьные учебники приобрели самые различные форматы, отметили в ведомстве. "Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют", - цитирует пресс-службу Роспотребнадзора РИА Новости.

При этом в ведомстве предупредили, что вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать определенного уровня. Для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 кг; для третьих-четвертых классов - не более 2 кг; для пятых-шестых классов - не более 2,5 кг; для седьмых-восьмых классов - не более 3,5 кг; для девятых-одиннадцатых классов - не более 4 кг, уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека..

Ранцы для младших школьников должны быть из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием с формоустойчивой спинкой. Кроме того, на школьных ранцах и портфелях должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов, напомнили в Роспотребнадзоре.