Неисправный газовый баллон вызвал пожар на кошаре в Ставропольском крае

Пожар произошел на кошаре в Александровском районе Ставропольского края. Такое сообщение распространила пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

ЧП случилось накануне вечером в 11 км от села Саблинского.

"Мужчина, проживающий на кошаре, поставил чайник на плиту, которая была подключена к газовому баллону. Но редуктор, вероятно, пропускал газ. Именно он и стал возможным источником возгорания: от зажженной спички произошло моментальное воспламенение газа", - говорится в сообщении.

Через несколько минут пламя перешло на крышу домовладения, и его хозяин позвонил пожарным. На вызов прибыли сотрудники ПЧ №131 села Саблинского. Сначала они охладили баллон струей воды, предотвратив угрозу взрыва газа, затем ликвидировав возгорание источника, после чего начали тушить крышу. Кровля сгорела на площади 100 кв м, но комнаты остались целы.