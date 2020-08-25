За пять лет власти Кубани закупили более тысячи школьных автобусов

Краснодарский край с 2015 года кардинально обновил парк школьных автобусов, приобретя свыше тысячи новых машин, отвечающих всем необходимым требованиям безопасности, - сообщил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев.

"За последние пять лет нам удалось обновить школьные автобусы на 90%. Такой масштабной замены автопарка в школах Кубани еще не было. Всего мы приобрели свыше тысячи новых машин, направив на это из различных источников более 2,2 млрд рублей", - заявил Кондратьев, передает "Интерфакс-Юг".

Каждый автобус подключен к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС, - добавил глава региона.

В преддверие нового учебного года в 23 муниципалитета направлено еще 74 школьных автобусов, еще десять будет закуплено до конца года, а всего на школьных маршрутах в Краснодарском крае сейчас курсируют более 1200 школьных автобусов, которые перевозят более 63 тыс учащихся.