Открытие Турции для жителей Казахстана привело к ажиотажному спросу на авиабилеты

В Казахстане наблюдается высокий спрос на билеты в Турцию, отправиться на отдых в эту страну казахстанцы смогут с 27 августа. Первые рейсы запланированы на 1 сентября.

"Да, билеты в Турцию раскупают. До 16 сентября нет свободных", - сообщили в корпоративном фонде "Туристiк қамқор", пишет Sputnik Казахстан.

Турция привлекает еще и тем, что перед вылетом не нужно сдавать тест на коронавирус.

"Несмотря на то, что открыты еще такие направления, как Египет и ОАЭ, Турция пользуется популярностью больше. Для отдыха в этой стране не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом из Казахстана. На сезон запланировано 17 рейсов в Анталью до конца октября. Уже сейчас почти не осталось мест на первые рейсы. Мы предлагаем туристам путевки с 7 сентября", - рассказал директор туристического агентства Ht.kz Максим Банин.

Ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией снимаются 27 августа.