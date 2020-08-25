Грузию "тряхнуло" ночное землетрясение

Минувшей ночью в двенадцати километрах восточнее грузинского города Кварели был зафиксирован подземный толчок, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в регионе Кахети на востоке Грузии. Подземный толчок был зафиксирован в 00:07 по тбилисскому времени в 12 км восточнее города Кварели, в 140 км от Тбилиси. Эпицентр находился на глубине 29 км, - передает Sputnik Грузия.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.