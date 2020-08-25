Танк "Армата" может заменить двухзвенный "танк будущего" – Минобороны

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате", проект был представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) на форуме "Армия-2020".

Танк "Армата" и его версии будут эффективными в бою до 2040-х годов, но уже сейчас нужно закладывать основы танка отдаленной перспективы, - уверены в институте.

"Такая боевая машина рассматривается сегодня специалистами 38-го института в варианте двухзвенной сочлененной конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания", - рассказал замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов, передает ТАСС.

Во втором звене танка, соединенным сцепкой с первым, будет находиться многотопливный газотурбинный двигатель мощностью в 3 тыс л с, здесь же планируется разместить воздушные и наземные дроны, которые будут вести разведку, искать мины и выполнять функцию охраны.

Электротермохимическая пушка машины вместо пороха будет использовать новые составы, которые будут воспламеняться электрическим разрядом. Стрелять танк будет гиперзвуковыми снарядами. Передний боевой модуль танка также будет оснащен комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов. В корме модуля разместятся самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью до 12 км.

Дальнейшее наращивание огневой мощи и защищенности танков в рамках существующих сегодня компоновок ведет к значительному повышению их массы. Сцепка же из двух звеньев позволит снизить удельное давление на грунт и решит эту проблему, - поясняют специалисты института.