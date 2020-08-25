Столичный регион преодолеет гребень антициклона

Сегодня жителей столичного региона ждут переменная облачность без существенных осадков и до 26 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. При таких условиях нас ожидает переменная облачность без существенных осадков, в Москве плюс 24-26, по области плюс 22-25", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 3-8 м/с, атмосферное давление окажется чуть ниже нормы и составит 745 мм рт ст, - добавил синоптик.