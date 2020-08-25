Санкции ЕС по Крыму поддержали шесть стран

Шесть стран объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, - сообщил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

К санкционным мерам присоединились Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, Евросоюз принял это решение к сведению и приветствует его, - передает РИА Новости.

Ранее Евросоюз на год продлил ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2021 года.