Навального отравили – утверждают немецкие медики

Германские медики подтвердили отравление Алексея Навального, который находится в коме с 20 августа

Специалисты берлинской клиники Charite рассказали, что Навальный отравлен, и это было доказано в нескольких независимых лабораториях. Интоксикацию вызвало вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретно оно еще не установлено, - передает портал Юга.ру.

Политик продолжает находиться в реанимации в состоянии искусственной комы. Его состояние оценивают как тяжелое, сейчас ему вводят антидот. Угрозы жизни нет, однако отравление может повлиять на нервную систему.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете Томск - Москва 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш предположила, что его отравили. По ее словам, он пил с утра только чай — и ему туда могли что-то подмешать. Навального подключили в ИВЛ, а d ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который доставиk политика в частную клинику Charite в Берлине. Расходы по отправке больного взял на себя предприниматель Борис Зимин, сын основателя "Вымпелкома".