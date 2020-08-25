Кубанские огнеборцы потушили природный пожар под Геленджиком

Накануне вечером кубанские пожарные ликвидировали один из четырех лесных пожаров, еще один локализован, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

"В 20:45 мск объявлена ликвидация лесного пожара на территории муниципального образования Геленджик. В 20:00 мск локализован на площади 4 га пожар в Туапсе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, накануне сотрудники МЧС Кубани тушили четыре лесных пожара в Туапсинском районе, а также в районе Анапы, Геленджика и Новороссийска. Общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 16 га.

На территории Туапсинского района и под Анапой, на территории заповедника "Утриш", в тушении была задействована авиация - вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также морские суда МЧС России.