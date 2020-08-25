Россияне устали бояться COVID-19 - соцопрос

Большинство россиян (61%) не боятся заболеть коронавирусной инфекцией, а 13% готовы прийти в офис с недомоганием, - показал опрос сервиса "Работа.ру".

Тем не менее, треть (33%) опрошенных респондентов боятся заразиться коронавирусом, а переболели или болеют им только 6%. Что касается защиты здоровья, большинство опрошенных (60%) отметили, что носят маски в общественных местах, 40% регулярно обрабатывают руки санитайзером, 17% не пользуются общественным транспортом, а 16% надевают перчатки в общественных местах, - передает РИА Новости.

Еще 8% опрошенных продолжают соблюдать самоизоляцию и не выходят из дома без веской причины, 7% ответили, что предпринимают другие меры, а 29% отметили, что не делают для защиты ничего.

Отвечая на вопрос: "Что вы сделаете, если почувствуете недомогание?", 13% ответили, что продолжат ходить на работу. О планах взять больничный при недомогании заявило большинство (59%) опрошенных, примерно каждый шестой (15%) отпросится у начальника и будет работать из дома, еще 13% также отпросятся, но работу приостановят.

"За время пандемии россияне стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих коллег. Согласно нашему исследованию, при симптомах ОРВИ продолжили бы ходить на работу только 13%, тогда как в марте 2020 года этот показатель был существенно выше (примерно 37% респондентов)", - прокомментировала данные опроса Head of HR сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

В целом опрос показал, что большинство россиян уверены в своей неуязвимости перед коронавирусом.