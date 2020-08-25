ПФР платил пенсии "мертвым душам"

Территориальные органы Пенсионного фонда РФ продолжают выплачивать пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших без препятствий снимают деньги с этих счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР, - говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки персонифицированного учета в ПФР в 2017-2019 годах.

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн рублей. Эти переплаты могут быть взысканы только в судебном порядке либо путем добровольного возмещения родственниками умершего пенсионера", - говорится в отчете, передает РИА Новости.

Сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, - отмечают аудиторы.

Аудиторы также отмечают, что информационные базы данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части фамилии, паспортных данных и регистрации граждан, а следовательно, нуждаются в выверке по единому идентификатору и актуализации сведений.