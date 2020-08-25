Крым лидирует по популярности для осеннего отдыха - соцопрос

В нынешнем году Крым стал самым популярным у россиян местом осеннего отдыха, а наиболее популярным внешним направлением осеннего туризма стала Турция, - свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Осенью самое популярное направление внутреннего туризма - Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию", - говорится в материалах исследования, передает ТАСС.

Помимо Крыма, в пятерку самых популярных осенних туристических направлений вошли курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Отпуск на осень планируют 32% россиян. 15% проведут его дома, 8% - в деревне или на даче, 7% - в поездке по стране, а 2% рассчитывают уехать за границу.

Мужчины чаще выбирают осенний отдых, чем женщины (33% и 29% соответственно). Россияне от 25 до 34 лет чаще респондентов других возрастных групп выбирают отпуск осенью - таких 34%. Больше всего поклонников осеннего отпуска оказалось среди граждан с зарплатой от 80 тыс рублей - 37%.