Жара задержится на Кубани

В ближайшие сутки в Краснодаре без осадков. Ветер восточный, его скорость составит днем 7-12 м/с, а ночью 4-9 м/с. Температура воздуха в краевом центре днем 30-32, а ночью 14-16 тепла, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодарском крае также без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 27-32, ночью 12-17, на Азовском побережье 16-21, в юго-восточных предгорьях 6-11.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. Температура воздуха днем 28-33, ночью 17-22 тепла.