Пандемия коронавируса может спровоцировать рост числа разводов – СМИ

Количество разводов в России может продолжить увеличиваться после периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса, - сообщил замглавы Росстата Павел Смелов, пишет газета "Известия".

"Правда, и тут есть одно "но". Люди могли просто отложить развод на время действия ограничительных мер", - отметил изданию Смелов, добавив, что полная картина влияния самоизоляции на число разводов сложится только к концу года, передает ТАСС.

Статистика показывает: самый низкий коэффициент разводов в первом полугодии зафиксирован на Северном Кавказе - в Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%) и Северной Осетии-Алании (1,7%), а также Тыве (1,6%). По словам замглавы Росстата, процент разводов в этих регионах традиционно низкий из-за национальных особенностей, в частности, неприятия разводов.

Наиболее высокий коэффициент разводимости в первом полугодии 2020 года отмечен в Республике Алтай - 4,3%, Ямало-Ненецком АО - 4,2%, Калининградской области - 4,2%, Амурской и Магаданской областях - 4,1%. Кроме традиционных причин высокого уровня разводов на Дальнем Востоке в этом году сыграл факт, что пандемия и ограничительные меры появились в этих регионах позже, - уточнил Павел Смелов.

Напомним, Росстат зафиксировал в июне рост числа разводов более чем в 2 раза - с 19 048 в мае до 45 801 в июне.