Россиянам пообещали аномально теплый конец лета

Практически на всей территории России до конца августа прогнозируется температура выше климатической нормы, а особенно теплым завершение лета ожидается на Урале и в Поволжье, где аномалии будут достигать 8 градусов, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 градуса, где-то - на 8 градусов", - рассказал он, передает ТАСС.

Исключениями станут лишь Якутия, Магаданская область, центральные регионы Хабаровского края, Чукотка и Камчатка. В этих регионах до конца августа температура будет около и ниже нормы.

Особенно теплое завершение лета прогнозируется в Поволжье и на Урале, где в течение ближайших пяти дней температура будет выше нормы на 4-6 градусов. В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей даже на 8 градусов выше нормы, - отметил метеоролог.

"Это будет очень хороший конец лета", - добавил Вильфанд.