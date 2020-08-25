Турция начнет добычу газа на новом месторождении в 2023 году – СМИ

Потенциальная стоимость газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря в соответствии с текущими расценками достигает $80 млрд, - сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, отметив, что его добыча может начаться уже к 2023 году, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

"В международной классификации месторождения нефти и газа разделяются на определенные категории. Новое месторождение в турецком секторе Черного моря относится к категории крупных. Это самое крупное месторождение, обнаруженное в мире за последние годы", - сказал глава МЭА, добавив, что для добычи газа в столь крупных объемах необходимы инвестиции в размере не менее $6 млрд, передает Sputnik Казахстан.

Резервы нового турецкого месторождения в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года. С добычей собственного газа значительно снизится импортозависимость Турции, и в стране надеются пересмотреть контракты со странами-экспортерами газа.

Турция ежегодно сможет добывать с нового месторождения по 10-15 млрд кубометров газа, что покроет треть потребностей страны в голубом топливе.

"Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже в 2023 году. Это амбициозная цель, но не сказать, что невозможная. В мировой практике уже имели место факты начала добычи газа со схожий месторождений в течение 2-3 лет",- поведал глава агентства.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что обнаруженные запасы первоначально оцениваются в 320 млрд кубометров, но месторождение может оказаться более перспективным.