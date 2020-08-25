Крым назван самым проблемным России регионом по водоснабжению

Крым - регион России с самыми большими по объему потерями воды при доставке к потребителю, что связано с нехваткой воды на полуострове, - рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде – водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%", - поведал Кириллов, передает РИА Новости.

Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и ее рациональном использовании, - отметил Кириллов, уточнив, что даже в Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов.