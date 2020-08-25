В "Архызе" определились чемпионы России по маунтинбайку

В рамках чемпионата России по маунтинбайку на карачаево-черкесском курорте "Архыз" прошла гонка на выбывание, определившая чемпионов России по итогам этапа, - сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершился первый этап соревнований Чемпионата России по маунтинбайку в дисциплине "Гонка с выбыванием". Спортсмены проехали в условиях среднегорья 900-метровую кольцевую трассу с препятствиями и техническими элементами", - рассказали в компании, передает ТАСС.

Чемпионом страны по итогам соревнований стал участник из Московской области Иван Филатов, вторым стал Станислав Антонов из Удмуртии, третье место занял представитель Санкт-Петербурга Николай Иванов. Первенство среди женщин завоевала Эльвира Хайруллина из Челябинской области, участница из Удмуртии Анна Миролюбова заняла второе место, обладательницей бронзы стала Александра Ушакова из Московской области.

"Организация соревнований очень хорошая. Несмотря на то, что мы довольно поздно зашли на курорт в этом году, трассу удалось подготовить классную. По организации огромная благодарность Минэкономразвития России, компании "Курорты Северного Кавказа", что нашли силы и приняли наш чемпионат", - рассказал главный тренер спортивной сборной команды России по маунтинбайку Николай Крутилин.

С 29 по 30 августа пройдет основной чемпионат в олимпийской дисциплине "кросс-кантри". Круг на соревнованиях будет длиннее и составит 4,6 тыс м, продолжительность гонки - более полутора часов, а участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов из 23 регионов страны. По итогам гонок будет отобран стартовый состав для "элиты" и юниоров 19 - 22 лет для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы, которые планируют провести осенью в Чехии, Австрии и Швейцарии.