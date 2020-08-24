Банки России остались без запасов валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в банках РФ в прошлом месяце полностью истощился, говорится в ежедневном аналитическом обзоре Райффайзенбанка.

По данным экспертов, показатель сократился на $5 млрд и стал отрицательным.

"Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", - цитирует отчет РИА Новости.

Аналитики уточняют, что падению запаса не помешало прекращение оттока клиентских средств.

В то же время, на валютное кредитование банки РФ направили в общей сложности $3,7 млрд, что, по мнению аналитиков Райффайзенбанка, является нетипично большой суммой, особенно на фоне наблюдающегося на протяжении многих лет систематического спада показателя. В итоге по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле достиг $3,1 млрд. то же самое происходило и в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков.