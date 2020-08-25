Приложение "Умный город" в Железноводске станет англоязычным

В ближайшее время туристическое приложение для мобильных устройств "Умный город" в Железноводске переведут на английский язык.

"В год мы принимаем несколько десятков тысяч иностранных туристов", - отметил глава города Евгений Моисеев. "Важно, чтобы наши цифровые возможности увеличивали комфорт", - приводит его слова ТАСС.

Новые цифровые возможности помогут "нашим гостям из-за рубежа открывать для себя Ставрополье", - рассказал Моисеев. Также добавится сервис доставки push-уведомлений, - проинформировал глава курорта.

В туристическое мобильное приложение входит афиша мероприятий, информация о маршрутах, терренкурах и достопримечательностях. Также в один клик можно выбрать для себя кафе, забронировать номер в гостинице и заказать доставку товаров. С недавнего времени в приложении появилась карта парковок.