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Болельщики "Кубани" отказались признавать преемником клуба переименованный "Урожай"

Болельщики &quot;Кубани&quot; отказались признавать преемником клуба переименованный &quot;Урожай&quot;

Представители общественной организации болельщиков краснодарского футбольного клуба "Кубань" провели 23 августа собрание, на котором обсуждалось появление ПФК "Кубань", переименованного из клуба "Урожай". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Кубани".

В результате открытого голосования болельщики "Кубани" не признали ПФК "Кубань" преемником клуба. За это отдали 81,43% голосов.

При этом более 90,71% отдали свои голоса за продолжение деятельности КРОО "Кубань" по возрождению ФК "Кубань" через участие в любительских региональных соревнованиях.

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