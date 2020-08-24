Болельщики "Кубани" отказались признавать преемником клуба переименованный "Урожай"

Представители общественной организации болельщиков краснодарского футбольного клуба "Кубань" провели 23 августа собрание, на котором обсуждалось появление ПФК "Кубань", переименованного из клуба "Урожай". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Кубани".

В результате открытого голосования болельщики "Кубани" не признали ПФК "Кубань" преемником клуба. За это отдали 81,43% голосов.

При этом более 90,71% отдали свои голоса за продолжение деятельности КРОО "Кубань" по возрождению ФК "Кубань" через участие в любительских региональных соревнованиях.