Турция и Казахстан возобновляют авиасообщение

Ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией снимаются, начиная с 27 августа. Об этом информирует министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию: 27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции. Расписание вылетов опубликовано на сайтах авиакомпаний.