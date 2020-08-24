Порье может подраться с Фергюсоном на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Дастин Порье намекнул, что следующий его бой состоится 24 октября 2020 года.

В этот день промоушен проведет масштабное шоу UFC 254, главным событием которого станет бой чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедов и обладателя временного титула Джастина Гэтжи, напоминает Чемпионат.com.

В сообщении в соцсети Twitter Порье задал следующий вопрос: "2 месяца?". При этом он сопроводил пост хештегом ElDiamante, намекнув тем самым на то, что проведет поединок с Тони Фергюсоном. Дело в том, что прозвище Порье - Бриллиантовый (Diamond), в то время как боевой псевдоним Фергюсона - Эль-Кукуй.

Ранее президент UFC Дана Уайт намекнул, что Порье проведет следующий бой с Тони Фергюсоном.