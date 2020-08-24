Железноводск примет всемирный фестиваль уличного кино
Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Железноводске 30 августа. На Феррум-площади зрители смогут увидеть десять короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами в различных жанрах, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Курорт наряду с Москвой, Амстердамом и Лиссабоном станет площадкой для киносеансов под открытым небом", - приводит его слова ТАСС.
Моисеев отметил, что Железноводск будет одним из 500 городов мира, где "в нынешнем году пройдет кинотурне". "Фестиваль приурочим к Всероссийской акции "Ночь кино"", - заключил глава курорта.
Вестник Кавказа
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