Севастополь примет форум "Армия-2020"

Показательные выступления авиации и наземных частей, выставка техники и концерты ожидают посетителей парка "Патриот" в Севастополе в дни форума "Армия-2020", который пройдет с 27 по 29 августа. Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

"Филиал парка "Патриот" Южного военного округа, расположенный в Севастополе на территории аэродрома Южный Черноморского флота, полностью готов к проведению Международного военно-технического форума "Армия-2020", - сообщают организаторы, уточняя, что в рамках проведения форума для гостей подготовлена программа торжественных мероприятий, показательных выступлений и тематических выставок.

Так, с 27 по 29 августа запланированы показательные выступления авиации и бронетехники с проведением лазерного, огненно-пиротехнического и светового шоу, а также реконструкция боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолетов.

Военнослужащие Черноморского флота продемонстрируют боевые возможности армейского корпуса в ходе динамического показа техники на специально подготовленной площадке. Отмечается, что в показе будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, универсальные бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь". Кроме того, будут представлены статичные экспозиции участников форума.