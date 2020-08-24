Россия будет строить в Арктике ледяные военные аэродромы

Ученые МГТУ им. Баумана разработали технологию изменения структуры льда для использования его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Технология будет применяться в интересах Минобороны России для посадки на таких аэродромах тяжелых военно-транспортных самолеты Ил-76. Об этом сообщил проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.

По словам ученого, проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. "Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу", - сказал он.

Отмечается, что проект предназначен для материковых территорий Заполярья. "Мы работаем с Минобороны в этом направлении", - цитирует собеседника ТАСС.

Сторожук уточнил, что в перспективе на такие аэродромы смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.

Прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры, а в случае оттепели состояние ледовой площадки будет поддерживаться путем подмораживания или добавления реагентов. Сторожук отметил, что этап отработки технологий продлится год.