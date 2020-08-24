В Темрюке состоится форум для предпринимательниц

В Темрюке 25 августа состоится форум "В деле", в котором примут участие представительницы бизнес-сообщества.

Мероприятие организовано Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани. Форум проводится рамках проекта "Популяризация предпринимательства", сообщила заместитель исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Ольга Лукашева.

По ее словам, на форуме будут рассмотрены такие вопросы, как монетизация личного бренда в Инстаграме, выбор системы налогообложения, и тд.

"Идея нашего форума нашла отклик среди женщин, которые приняли в нем участие. Мы привели большое количество бизнес-кейсов, чтобы они увидели на реальных примерах, как хобби стало бизнесом", - приводит Юга.ру слова Лукашевой.